Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)

У результаті ДТП загинули чотири людини

У понеділок, 13 червня, близько 16:50 с. Кунка Гайсинського району Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса на чеській реєстрації, що рухався маршрутом Запоріжжя – Прага. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Внаслідок зіткнення травми, несумісні з життям, отримали водій та троє пасажирів легковика.

За попередньою інформацією, 57-річний водій автомобіля Cheri Tiggo виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом MAN. У результаті аварії водій Cheri Tiggo, його 56-річна дружина та пасажири віком 60 та 32 років від отриманих ушкоджень загинули на місці події.

Двоє водіїв автобуса віком 46 та 53 років, а також їхні пасажири не постраждали.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Вінницькій області, в автобусі перебувало 11 пасажирів.

Для деблокації тіл було залучено п’ять рятувальників та одна одиницю спецтехніки ДСНС.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

Нагадаємо, нещодавно у Хмільницькому районі Вінниччини автомобіль, яким керувала чемпіонка Паралімпіади, влетів у дерево, дві пасажирки легковика померли у лікарні.