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    Новини

    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)

    Зіткнулися автомобіль Cheri Tiggo та автобус MAN - Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)
    Зіткнулися автомобіль Cheri Tiggo та автобус MAN
    фото: ДСНС

    У результаті ДТП загинули чотири людини

    У понеділок, 13 червня, близько 16:50 с. Кунка Гайсинського району Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса на чеській реєстрації, що рухався маршрутом Запоріжжя – Прага. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

    Внаслідок зіткнення травми, несумісні з життям, отримали водій та троє пасажирів легковика.

    За попередньою інформацією, 57-річний водій автомобіля Cheri Tiggo виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом MAN. У результаті аварії водій Cheri Tiggo, його 56-річна дружина та пасажири віком 60 та 32 років від отриманих ушкоджень загинули на місці події.

    Двоє водіїв автобуса віком 46 та 53 років, а також їхні пасажири не постраждали.

    Як повідомляє Головне управління ДСНС у Вінницькій області, в автобусі перебувало 11 пасажирів.

    Для деблокації тіл було залучено п’ять рятувальників та одна одиницю спецтехніки ДСНС.

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    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)
    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)
    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)
    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)
    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)
    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

    За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

    Нагадаємо, нещодавно у Хмільницькому районі Вінниччини автомобіль, яким керувала чемпіонка Паралімпіади, влетів у дерево, дві пасажирки легковика померли у лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП ДСНС смерть водій Вінниччина
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    Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися чеський автобус і легковик (фото)