Під Києвом згоріла дотла маршрутка (фото)



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Загорання автобуса сталося на узбіччі дороги Фото: ДСНС

Причина загорання автобуса у Вишневому встановлюється

12 серпня о 02:37 до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про загорання автобуса в м. Вишневе на вулиці Остапа Вишні.

На місце виклику було направлено чергові караули 34-ї та 62-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Вишневе, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що загорання виникло в маршрутному таксі, що знаходилось на узбіччі дороги.

Пожежу було локалізовано о 02:44 та повністю ліквідовано о 03:08. Внаслідок загорання вогнем знищено автобус.

До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Потерпілих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 12 липня, в Солом'янському районі Києва загорівся мінівен Mercedes, пожежники підозрюють підпал.