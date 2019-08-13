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    Під Києвом згоріла дотла маршрутка (фото)

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    Загорання автобуса сталося&nbsp;на узбіччі дороги - Під Києвом згоріла дотла маршрутка (фото)
    Загорання автобуса сталося на узбіччі дороги
    Фото: ДСНС

    Причина загорання автобуса у Вишневому встановлюється

    12 серпня о 02:37 до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про загорання автобуса в м. Вишневе на вулиці Остапа Вишні.

    На місце виклику було направлено чергові караули 34-ї та 62-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Вишневе, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що загорання виникло в маршрутному таксі, що знаходилось на узбіччі дороги. 

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    Пожежу було локалізовано о 02:44 та повністю ліквідовано о 03:08. Внаслідок загорання вогнем знищено автобус.

    До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

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    Під Києвом згоріла дотла маршрутка (фото)
    Під Києвом згоріла дотла маршрутка (фото)

    Потерпілих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. 

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 12 липня, в Солом'янському районі Києва загорівся мінівен Mercedes, пожежники підозрюють підпал.

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