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    За тиждень у Києві сталося 117 пожеж

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    8 серпня с<span>талася пожежа у кафе на вул. Магнітогорська, 1-А</span> - За тиждень у Києві сталося 117 пожеж
    8 серпня сталася пожежа у кафе на вул. Магнітогорська, 1-А

    Під час пожеж постраждали дві людини

    Впродовж минулого тижня (в період з 5 до 11 серпня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 262 виїзди. Ліквідовано 117 пожеж, 12 аварій, 54 рази надавалась допомога населенню міста та іншим службам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    В екосистемах Києва за даний час виникло 6 пожеж на площі 0,075 га. Всього з початку року здійснено 387 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 136,327 га.

    Протягом даного періоду на пожежах травмовано та врятовано 2 особи.

    На водних об’єктах Києва загинула одна людина. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах міста загинуло 58 осіб, врятовано 25.

    Також за вказаний період підрозділи гарнізону здійснили 6 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 481 виїзд.

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 12 липня, в Солом'янському районі Києва згорів мінівен Mercedes.

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