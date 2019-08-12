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    Вночі у Києві спалили Mercedes

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    Вночі у Києві спалили Mercedes

    Поруч з місцем пожежі співробітники поліції виявили пластикову пляшку із залишками рідини для підпалу

    У ніч на понеділок, 12 липня, в Солом'янському районі Києва загорівся мінівен Mercedes, пожежники підозрюють підпал, повідомляє Информатор.

    Зазначається, що пожежа сталася близько 4:00 на вулиці Митрополита Липківського.

    Полум'я охопило передню частину автомобіля. У мінівена вигоріла кабіна водія, а ось пасажирська частина не встигла загорітися, але обвуглилася. Пожежно-рятувальна служба оперативно загасила вогонь. Інших машин поблизу не було, тому пожежа торкнулася тільки Mercedes.

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    Вночі у Києві спалили Mercedes
    Вночі у Києві спалили Mercedes
    Вночі у Києві спалили Mercedes
    Вночі у Києві спалили Mercedes
    Вночі у Києві спалили Mercedes
    Вночі у Києві спалили Mercedes
    Вночі у Києві спалили Mercedes

    Поруч з місцем пожежі співробітники поліції виявили пластикову пляшку об'ємом близько п'яти літрів. У ній були залишки рідини жовтуватого кольору. Правоохоронці розглядають версію підпалу автомобіля.

    Однак точні причини загоряння поки встановлюються. На місці події працював наряд патрульної поліції, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група.

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