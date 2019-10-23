Під Києвом жінка викрала немовля: в області введено план «Перехоплення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція розшукує автомобіль сріблястого кольору, на якому втекла викрадачка Фото: Нацполіція

Зловмисницю розшукує поліція

Сьогодні, 23 жовтня, у смт Коцюбинське, що під Києвом, невідома жінка викрала тримісячного хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліції відомо, що одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекл на легковику сріблястого кольору.

Прикмети викрадачки: чорне волосся, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси.

Нині зловмисницю розшукує поліція, в регіоні введено план «Перехоплення».

«Якщо вам стала відома інформація щодо можливого місцеперебування розшукуваної, просимо негайно повідомляти за телефоном «102», - просять в поліції.