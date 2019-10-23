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    Під Києвом жінка викрала немовля: в області введено план «Перехоплення»

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    Поліція розшукує автомобіль сріблястого кольору, на якому втекла викрадачка - Під Києвом жінка викрала немовля: в області введено план «Перехоплення»
    Поліція розшукує автомобіль сріблястого кольору, на якому втекла викрадачка
    Фото: Нацполіція

    Зловмисницю розшукує поліція

    Сьогодні, 23 жовтня, у смт Коцюбинське, що під Києвом, невідома жінка викрала тримісячного хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліції відомо, що одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекл на легковику сріблястого кольору.

    Прикмети викрадачки: чорне волосся, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси.

    Нині зловмисницю розшукує поліція, в регіоні введено план «Перехоплення».

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    Під Києвом жінка викрала немовля: в області введено план «Перехоплення»
    Під Києвом жінка викрала немовля: в області введено план «Перехоплення»

    «Якщо вам стала відома інформація щодо можливого місцеперебування розшукуваної, просимо негайно повідомляти за телефоном «102», - просять в поліції.

    Національна поліція України кримінал Київщина викрадення автомобіль немовля
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