Під Києвом жінка викрала немовля: в області введено план «Перехоплення»
Зловмисницю розшукує поліція
Сьогодні, 23 жовтня, у смт Коцюбинське, що під Києвом, невідома жінка викрала тримісячного хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліції відомо, що одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекл на легковику сріблястого кольору.
Прикмети викрадачки: чорне волосся, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси.
Нині зловмисницю розшукує поліція, в регіоні введено план «Перехоплення».
«Якщо вам стала відома інформація щодо можливого місцеперебування розшукуваної, просимо негайно повідомляти за телефоном «102», - просять в поліції.