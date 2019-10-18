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    Києвом роз’їжджав п’янючий водій із немовлям в салоні авто (фото)

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    Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер - Києвом роз’їжджав п’янючий водій із немовлям в салоні авто (фото)
    Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У крові водія виявлено рівень алкоголю, що майже в 17 разів перевищує допустиму норму

    Столичні патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, яким керував чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння та в салоні якого знаходилося немовля.

    «Патрульні отримали виклик від стурбованої громадянки: вона стала очевидцем того, як чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння та маленькою дитиною сів за кермо автомобіля Volkswagen та поїхав», - повідомила Патрульна поліція Києва.

    Відпрацьовуючи отриману інформацію, на вулиці Миколи Ушакова патрульні виявили цей автомобіль. Під час спілкування з керманичем Volkswagen, інспектори помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Прилад показав 3.36 проміле, що майже в 17 разів перевищує допустиму норму.

    Також, в салоні автомобіля знаходилось немовля, життя якого 33-річний батько наражав на небезпеку.

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    Києвом роз’їжджав п’янючий водій із немовлям в салоні авто (фото)
    Києвом роз’їжджав п’янючий водій із немовлям в салоні авто (фото)

    На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а також повідомили про ситуацію співробітників ювенальної превенції. На місце події прибула дружина, яка забрала доньку.

    Національна поліція України Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння немовля
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