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    Вересень порадував народженням у Києві майже трьох тисяч немовлят

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    Вересень порадував народженням у Києві майже трьох тисяч немовлят

    Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

    У вересні 2019 року у Києві народилося 2814 немовлят: 1462 хлопчики та 1352 дівчинки. Про це повідомляє Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

    За цей період у пологодопоміжних закладах столиці народилося 59 двієнь та одна трійня. Це вже четверта трійня у 2019 році.

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    У вересні минулого року народилося 3031 немовлят.

    Загалом за 9 місяців 2019 року в Києві народилось 25027 малюків (12015 дівчаток та 13012 хлопчиків), 531 двійня та 4 трійні.

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    Раніше колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про наслідки післяпологової депресії, що виникає у 13% породіль.

    Київ діти статистика немовля
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