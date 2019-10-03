Вересень порадував народженням у Києві майже трьох тисяч немовлят графіка



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Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

У вересні 2019 року у Києві народилося 2814 немовлят: 1462 хлопчики та 1352 дівчинки. Про це повідомляє Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

За цей період у пологодопоміжних закладах столиці народилося 59 двієнь та одна трійня. Це вже четверта трійня у 2019 році.

У вересні минулого року народилося 3031 немовлят.

Загалом за 9 місяців 2019 року в Києві народилось 25027 малюків (12015 дівчаток та 13012 хлопчиків), 531 двійня та 4 трійні.

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