Під Києвом зіткнулися дві вантажівки: одного водія довелося вирізати з кабіни (фото)



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Водій фури Renault не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем DAF

У понеділок, 20 серпня, пізно ввечері автодорозі 45 км північно-східного об’їзду м. Бориспіль поблизу АЗС WOG сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівок. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 22:45, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

«На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що водій фури Renault не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем DAF, в наслідок чого водія фури Renault було зажато у кабіні водія», - повідомляють у ДСНС

Рятувальниками було виконано деблокацію водія за допомогою пневматичного обладнання Holmatro.

Нагадаємо, 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі автомобілі Hyundai, Peugeot і Ford.