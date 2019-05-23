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    Під Південним мостом у Києві рибалка виловив тіло чоловіка (фото)

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    <p>Тіло знаходилося у воді на відстані 15 метрів від берега</p> - Під Південним мостом у Києві рибалка виловив тіло чоловіка (фото)

    Тіло знаходилося у воді на відстані 15 метрів від берега

    Фото: Інформатор

    Тіло пробуло у воді кілька тижнів

    У четвер, 23 травня, в Києві під Південним мостом з боку Осокорків виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося у воді на відстані 15 метрів від берега.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, на березі сидів рибалка. Чоловік закинув спінінг і чекав улову. Спочатку він побачив вдалині дивний предмет. Через деякий час волосінь вудилища за щось зачепилася. Коли рибалка почав тягнути, то побачив, що це тіло людини.

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    Заявник відразу ж викликав поліцейських, а ті викликали водолазів, які і доставили тіло на берег.

    На чоловікові були лише нижня білизна і шкарпетки.

    Зовнішніх слідів насильницької смерті при поверхневому огляді не виявлено. Попередньо, тіло пробуло у воді кілька тижнів. Точну причину смерті вже з'ясовуватимуть експерти.

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    Під Південним мостом у Києві рибалка виловив тіло чоловіка (фото)
    Під Південним мостом у Києві рибалка виловив тіло чоловіка (фото)
    Під Південним мостом у Києві рибалка виловив тіло чоловіка (фото)
    Під Південним мостом у Києві рибалка виловив тіло чоловіка (фото)

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики, водолази та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

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