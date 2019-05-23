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    У під’їзді багатоповерхівки в Києві виявили тіло чоловіка (фото)

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    Трагедія сталася у будинку на вул. Вересневій, 18/20 - У під’їзді багатоповерхівки в Києві виявили тіло чоловіка (фото)
    Трагедія сталася у будинку на вул. Вересневій, 18/20
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними лікарів, чоловік помер від передозування невідомими речовинами

    У четвер, 23 травня, близько 5:30 патрульні Дарницького району Києва отримали виклик про те, що в під'їзді будинку по вулиці Вересневій, 18/20 знаходиться мертвий чоловік. На місце також виїхала бригада швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

    Медики констатували, що чоловік помер цієї ночі. Про це повідомляє Інформатор.

    Тіло виявили мешканці будинку, коли йшли на роботу. Воно знаходилося в сидячій позі на сходах між другим і третім поверхом. За попередніми даними лікарів, чоловік помер від передозування невідомими речовинами. При ньому були документи і поліцейські змогли на місці встановити особу.

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    Відомо, що чоловікові було близько 35 років. Він не проживав в цьому будинку, але, як кажуть місцеві жителі, працював на одному з підприємств через дорогу.

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    У під’їзді багатоповерхівки в Києві виявили тіло чоловіка (фото)
    У під’їзді багатоповерхівки в Києві виявили тіло чоловіка (фото)
    У під’їзді багатоповерхівки в Києві виявили тіло чоловіка (фото)
    Фото: Інформатор

    Слідів насильства на тілі не виявили. Точні причини смерті покаже розтин.

    Нагадаємо, 22 травня в гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка.

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