Під суд підуть семеро киян, які виготовляли і збували наркотики

Підозрювані налагодили в нарколабораторії виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно семи осіб, які у складі організованої злочинної групи займалися виготовленням психотропних речовин та їх подальшим збутом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Учасники групи – чоловіки віком від 25 до 38 років, мешканці столиці.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані налагодили в нарколабораторії незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин PVP та МДМА, які разом з іншими наркотичними засобами, у тому числі метадоном та канабісом, збували через інтернет-магазин на території Києва, Київської та інших областей України шляхом відправлення посилок поштовими операторами.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 20 кг наркотичних засобів: PVP, МДМА, амфетамін, канабіс тощо.

Наразі стороні захисту оголошено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Подільському районі Києва під час проведення спеціальної поліцейської операції «Мігрант» правоохоронці затримали іноземку за підозрою у збуті наркотиків.

Крім того, співробітники Шевченківського управління поліції перекрили канал надходження канабісу із Житомирської області до Києва. Правоохоронці припинили незаконну діяльність 55-річного мешканця Житомирщини, який на прибудинковій ділянці вирощував кущі коноплі з метою подальшого збуту