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    Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж

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    Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж

    Заміна мереж триває у шести районах міста

    У столиці триває підготовка до опалювального сезону. Наразі комунальним підприємством «Київтеплоенерго» уже замінено понад 28 км зношених трубопроводів. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

    Заміна мереж триває у Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Дарницькому та Подільському районах Києва.

    Паралельно проходить підготовка до перепідключення споживачів на Татарці від приватної котельні «Бонвояж» до районної котельні «Молодь» КП «Київтеплоенерго».

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    Для цього місто уже замінило понад кілометр тепломереж і закупило нове сучасне обладнання для 9 індивідуальних і 3 центральних теплових пунктів.

    «Це дозволить забезпечити надійним постачанням тепла і гарячої води мешканців Татарки. 11 житлових будинків і 1 школу вже до початку опалювального сезону підключать до централізованої тепломережі міста, що на балансі «Київтеплоенерго», - зазначили на підприємстві.

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    Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж
    Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж
    Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж
    Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж

    Як повідомлялося, заміну зношених теплових мереж розпочато на проспекті Свободи, де перекладуть понад 2 км труб.

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