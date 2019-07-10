Підготовка до зими: у Києві вже замінено понад 28 км зношених тепломереж



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Заміна мереж триває у шести районах міста

У столиці триває підготовка до опалювального сезону. Наразі комунальним підприємством «Київтеплоенерго» уже замінено понад 28 км зношених трубопроводів. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Заміна мереж триває у Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Дарницькому та Подільському районах Києва.

Паралельно проходить підготовка до перепідключення споживачів на Татарці від приватної котельні «Бонвояж» до районної котельні «Молодь» КП «Київтеплоенерго».

Для цього місто уже замінило понад кілометр тепломереж і закупило нове сучасне обладнання для 9 індивідуальних і 3 центральних теплових пунктів.

«Це дозволить забезпечити надійним постачанням тепла і гарячої води мешканців Татарки. 11 житлових будинків і 1 школу вже до початку опалювального сезону підключать до централізованої тепломережі міста, що на балансі «Київтеплоенерго», - зазначили на підприємстві.

Як повідомлялося, заміну зношених теплових мереж розпочато на проспекті Свободи, де перекладуть понад 2 км труб.