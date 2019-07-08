На проспекті Свободи перекладуть понад 2 км зношених тепломереж



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У Києві проводиться масштабна реконструкція і ремонт тепломереж, які знаходяться у незадовільному стані

Заміну зношених теплових мереж розпочато на проспекті Свободи, де перекладуть понад 2 км труб. Від цих мереж залежить постачання тепла і гарячої води до 3 житлових будинків і 1 дитячого садочку. Про це повідомляє «Київтеплоенерго».

«На опалення укладаються попередньо ізольовані трубопроводи, у яких термін експлуатації 25 років. А на гарячу воду використовуємо пластикові труби зі строком служби 30-40 років. При цьому ми замінюємо зношені мережі не по кілька метрів, а повністю – від теплового пункту до будинку. Що у майбутньому допоможе зменшити тепловтрати, а також уникнути перебоїв у постачанні послуг мешканцям будинків», – розповів телеканалу «Київ» головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

Після завершення робіт із заміни мереж на зазначеній ділянці буде відновлено асфальтне покриття і зелену зону.

Нагадаємо, цього року КП «Київтеплоенерго» планує замінити у столиці понад 130 км зношених трубопроводів на нові.

Як повідомлялося, у рамках ремонтної програми та підготовки обладнання до роботи в опалювальний період на київській ТЕЦ-5 розпочали ремонт пікового водогрійного котла ПТВМ-180 №3 із заміною поверхонь нагріву.