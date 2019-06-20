У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яма посеред двору знаходиться в такому вигляді з початку травня Фото: Інформатор

У дворі будинку, де стався інцидент, вже другий місяць йде робота над заміною тепломережі

В ніч з на четвер, 20 червня, у Солом'янському районі Києва стався інцидент, який міг закінчиться трагічно. На вулиці Андрій Головка, 1 чоловік не помітив вириту яму глибиною близько трьох метрів і впав на труби теплотраси.

Очевидці викликали потерпілому швидку допомогу. Про це повідомляє Інформатор.

Близько 23:00 чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння йшов через двір будинку, де вже другий місяць йде робота над заміною тепломережі. Труби знаходяться на глибині близько 3-х метрів, а про небезпеку попереджають лише кілька залізних огорож, які легко зрушити з місця. Чоловік впав на бетон і травмував голову.

Очевидці одразу зателефонували в швидку допомогу, поліцію, і рятувальників, оскільки глибина виритої ями така, що дістати потерпілого власноруч не вийшло б.

Після надання першої медичної допомоги чоловік прийшов до тями і, незважаючи на серйозні травми, відмовився від госпіталізації.

Мешканці найближчих будинків кажуть, що комунальники раз по раз розкопують їх двір вже протягом декількох років. А яма, через яку постраждав пішохід, знаходиться в такому вигляді з початку травня.