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    У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)

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    Яма посеред двору знаходиться в такому вигляді з початку травня - У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)
    Яма посеред двору знаходиться в такому вигляді з початку травня
    Фото: Інформатор

    У дворі будинку, де стався інцидент, вже другий місяць йде робота над заміною тепломережі

    В ніч з на четвер, 20 червня, у Солом'янському районі Києва стався інцидент, який міг закінчиться трагічно. На вулиці Андрій Головка, 1 чоловік не помітив вириту яму глибиною близько трьох метрів і впав на труби теплотраси.

    Очевидці викликали потерпілому швидку допомогу. Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 23:00 чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння йшов через двір будинку, де вже другий місяць йде робота над заміною тепломережі. Труби знаходяться на глибині близько 3-х метрів, а про небезпеку попереджають лише кілька залізних огорож, які легко зрушити з місця. Чоловік впав на бетон і травмував голову.

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    Очевидці одразу зателефонували в швидку допомогу, поліцію, і рятувальників, оскільки глибина виритої ями така, що дістати потерпілого власноруч не вийшло б.

    Після надання першої медичної допомоги чоловік прийшов до тями і, незважаючи на серйозні травми, відмовився від госпіталізації.

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    У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)
    У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)
    У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)
    У Києві чоловік упав у трьохметрову яму, вириту комунальниками посеред двору (фото)
    Фото: Інформатор

    Мешканці найближчих будинків кажуть, що комунальники раз по раз розкопують їх двір вже протягом декількох років. А яма, через яку постраждав пішохід, знаходиться в такому вигляді з початку травня.

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