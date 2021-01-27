Поліція встановила особи 15 загиблих під час пожежі у Харкові

Для поховання тіла загиблих ще не передавали, оскільки тривають експертизи

Загиблі – це дев'ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чоловіків віком від 71 до 91 року

Співробітники Національної поліції встановили особи усіх загиблих під час пожежі, яка сталася 21 січня у приватному будинку для літніх людей в Харкові.

Про це із посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Харківській області повідомляє Суспільне.

Зазначається, що наразі встановлені особи всіх 15 загиблих. Зокрема, серед них дев’ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чоловіків від 71 до 91 року.

Для поховання тіла загиблих ще не передавали, оскільки тривають експертизи.

21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Ще один чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні. Опіків він не мав. Лікарі розповіли, що чоловік помер від стресу.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.

23 січня підозрюваного Ігоря Мірончука, якого слідство називає адміністратором згорілого пансіонату «Золотий час» у Харкові, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди в найтяжчому стані.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.