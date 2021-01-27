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    Вночі невідомі спалили автівку ексмера Коцюбинського (фото, відео)

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    Автомобіль Ольги Матюшиної згорів у ніч на 27 січня - Вночі невідомі спалили автівку ексмера Коцюбинського (фото, відео)
    Автомобіль Ольги Матюшиної згорів у ніч на 27 січня
    Фото: Ольга Матюшина, Facebook

    Матюшина стверджує, що поліція відмовляється розслідувати підпал

    У ніч на середу, 27 січня, невідомі підпалили автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної.

    Про це повідомила сама Матюшина у Facebook.

    Скріншот допису Ольги Матюшиної у Facebook
    Скріншот допису Ольги Матюшиної у Facebook

    На місце події була викликана поліція. Але, за словами Матюшиної, правоохоронці, що прибули за викликом, відмовились виконувати свої обов’язки.

    «Позиція поліції – нормальним людям машини не палять. Ганебно зловтішаються від підпалу, бо кажуть хороша машина була. Кажуть,що розслідувати нічого не будуть, бо коли Матюшина була мером, квартир їм не давала. Одна ремарка – у Матюшиної машина з'явилась до мерства і квартири за час мерства також не з'явилось», – розповіла ексголова селища.

    Ольга Матюшина – відома громадська активістка Київщини, яка протидіє незаконним забудовам.

    На місцевих виборах у 2020 році балотувалась на посаду селищного голови смт Коцюбинське від партії «Удар Віталія Кличка».

    Матюшина програла вибори.

    Теги: Національна поліція України пожежа Київщина автомобіль
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