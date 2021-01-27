Вночі невідомі спалили автівку ексмера Коцюбинського (фото, відео)
Матюшина стверджує, що поліція відмовляється розслідувати підпал
У ніч на середу, 27 січня, невідомі підпалили автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної.
Про це повідомила сама Матюшина у Facebook.
На місце події була викликана поліція. Але, за словами Матюшиної, правоохоронці, що прибули за викликом, відмовились виконувати свої обов’язки.
«Позиція поліції – нормальним людям машини не палять. Ганебно зловтішаються від підпалу, бо кажуть хороша машина була. Кажуть,що розслідувати нічого не будуть, бо коли Матюшина була мером, квартир їм не давала. Одна ремарка – у Матюшиної машина з'явилась до мерства і квартири за час мерства також не з'явилось», – розповіла ексголова селища.
Ольга Матюшина – відома громадська активістка Київщини, яка протидіє незаконним забудовам.
На місцевих виборах у 2020 році балотувалась на посаду селищного голови смт Коцюбинське від партії «Удар Віталія Кличка».
Матюшина програла вибори.