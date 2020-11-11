Підприємці Київщини з початку року сплатили майже 2 млрд грн єдиного податку

Спостерігається приріст на 8% у сумах єдиного податку порівняно з аналогічним показником минулого року

З початку 2020 року малий та середній бізнес Київщини сплатив майже 2 мільярди гривень єдиного податку. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Київській області.

Так, станом на 1 листопада спостерігається приріст у 8% порівняно з аналогічним показником минулого року. Наразі кошти, що надійшли до бюджетів територіальних громад, дорівнюють майже 2 мільярдам гривень єдиного податку. При цьому сума додаткових коштів складає 144 млн грн.

Найбільші суми єдиного податку надійшли від підприємців, зареєстрованих у:

Києво-Святошинському районі – 368,6 млн грн,

Білоцерківському – 352,2 млн грн,

Ірпінському районі – 276,1 млн грн.

У ДПС зазначили, що фізичні особи-підприємці забезпечили більшу частину надходжень, сплативши 1,5 мільярда єдиного податку з темпом приросту у 10% або 142,6 млн грн.

Юридичні особи ІІІ групи перерахували до місцевих бюджетів 201,4 млн грн. У свою чергу, сільгоспвиробники-спрощенці сплатили 220,6 млн грн, що на 1,3 млн грн перевищує надходження аналогічного періоду 2019 року.

Як повідомлялося, станом на 1 листопада сума, яку перерахували платники податків Київщини до місцевих бюджетів, складає майже 13 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень перевищує надходження минулого року.