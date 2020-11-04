Названі найбагатші райони Київщини

За 10 місяців поточного року дохід місцевих бюджетів зріс на 9%

Найбільші суми від платників податків надійшли в бюджети трьох районів столичної області

Станом на 1 листопада сума, яку перерахували платники податків Київщини до місцевих бюджетів, складає майже 13 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень перевищує надходження минулого року.

Про це повідомив в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Київській області Олександр Загорський, інформує пресслужба відомства.

Найбільші суми надійшли від платників, зареєстрованих у:

Бориспільському районі – 2,2 млрд грн,

Києво-Святошинському районі – 2,1 млрд грн,

Білоцерківському районі – 1,9 млрд грн.

«У розрізі основних платежів та зборів сплата податку на доходи фізичних осіб створює основу дохідної частини бюджетів територіальних громад, – підкреслив очільник податкової служби регіону. – Наразі мешканці Київщини сплатили зі своїх доходів 8,3 мільярда гривень з динамікою приросту у 9% або 680 мільйонів гривень додаткових коштів».

Малий та середній бізнес забезпечив бюджетам пристоличного регіону 1,9 млрд грн. При цьому сума надходжень зросла на 8%, що у гривневому еквіваленті дорівнює 144,4 млн грн.

На 17% більше аніж торік сплатили власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки: за 10 місяців 2020 року до місцевих скарбниць надійшло 434 мільйони гривень, що на 61,1 млн грн перевищує показник відповідного періоду 2019 року.

Землевласники та орендарі забезпечили бюджетам громад 1,2 млрд грн. Традиційно більшу частину надходжень сплатили юридичні особи-землекористувачі: 1 мільярд гривень, що на 10,3 млн грн більше за суму, сплачену в аналогічному періоді минулого року. Решту – 210,3 млн грн – надійшла від фізичних осіб. Темп приросту до відповідних даних 2019 року складає 3% або 28,4 млн грн.

Власники елітних автомобілів сплатили 11 мільйонів гривень, з яких 6 млн грн сплатили юридичні особи.

За право реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів сплачено 443,7 млн грн акцизного податку. Темп приросту складає 24% до 2019 року, а сума додаткових коштів – 84,6 млн грн.