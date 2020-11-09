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    МВС попереджає: відтепер жодних поблажок для «євробляхерів»

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    Свого часу уряд і парламент&nbsp;забезпечили власникам авто з європейськими номерами і пільговий період перереєстрації, і відстрочили штрафи - МВС попереджає: відтепер жодних поблажок для «євробляхерів»
    Свого часу уряд і парламент забезпечили власникам авто з європейськими номерами і пільговий період перереєстрації, і відстрочили штрафи
    Фото: Главком

    Радник міністра наголосив, що закон один для всіх і його треба виконувати

    В останні рік-два держава йшла назустріч і виконувала вимоги, які висували власники так званих «евроблях». І наскільки ситуацію можна було врегулювати – її вже врегулювали. Так вважає радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

    «Давайте говорити відкрито і по-чесному: ці транспортні засоби були завезені, коли у нас волонтери почали поставляти машини з європейською реєстрацією для наших захисників на передову. І скористалися цією нормативною прогалиною багато тих, хто не захотів виконувати закон і розмитнювати свої транспортні засоби», – розповів Мартиненко в програмі телеканалу «Дом».

    За його словами, таких порушників закону стало досить багато, вони сформувалися в політичні або соціальні групи. Уряд і парламент забезпечили їм і пільговий період перереєстрації, і відстрочили штрафи, і «якщо абсолютно всі їхні вимоги виконати, то завтра-післязавтра з'являться нові», – кажуть в МВС.

    «У нас у країні є закон – цей закон потрібно виконувати. У нас є Митний кодекс, за яким на розмитнення транспортного засобу дається 10 днів. Ці люди вже пішли на порушення законодавства. Зараз у нас діє заборона виїжджати на цих транспортних засобах на дорогу, і поки що поліція дивиться на них лояльно. Я прихильник того, що закон повинен діяти. У нас же є й інші автовласники, які підійшли до ситуації з точки зору виконання закону. Чому ми повинні їх ставити нарівні?», – зауважив радник міністра в ефірі телеканалу.

    Нагадаємо, з 3 листопада в урядовому кварталі мітингували власники автомобілів на європейській реєстрації. Вони вимагають запровадження доступного розмитнення автомобілів.

    4 листопада євробляхери перекрили рух по вулиці Грушевського, оголосивши безстрокову акцію протесту.

    5 листопада на вулиці Грушевського, де третій день проходила акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації, сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями.

    митниця МВС податки закон машини автомобіль євробляхери
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