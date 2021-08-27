Підприємець продав військовій частині неякісні консерви на 800 тис. грн

На підприємствах, що постачали продукти військовослужбовцям, проведено обшуки

Підприємець передав 10 тис. кг неякісних м’ясопродуктів (консерви м’ясні) для військовослужбовців

Солом’янська окружна прокуратура Києва за результатами проведених слідчих дій повідомила про підозру підприємцю за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету на постачанні продуктів харчування для військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між фізичною особою-підприємцем та військовою частиною був укладений договір на закупівлю 10 тис. кг м’ясопродуктів (консерви м’ясні) для військовослужбовців.

Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. У подальшому посадовими особами військової частини проведено розрахунок з продавцем.

Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи поставлені м’ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тис. грн.

У межах розслідування вказаного кримінального провадження також перевіряється причетність групи підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям.

З метою збору та фіксації доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також відбору зразків продукції, поставлених на виконання інших договорів, 26 серпня 2021 року на підставі ухвал суду на підприємствах проведено обшуки.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття правопорушення проведено прокуратурою спільно зі слідчим відділом Солом’янського управління поліції в Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.