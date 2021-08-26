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    Керівник столичної турфірми підозрюється у шахрайстві з банківськими картками іноземців

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    Підозрюваним є&nbsp;21-річний житель Київської області&nbsp; - Керівник столичної турфірми підозрюється у шахрайстві з банківськими картками іноземців
    Підозрюваним є 21-річний житель Київської області 
    Фото: Нацполіція

    Чоловік привласнив 630 тис. грн, що належать державному банку

    Керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке надає туристичні послуги, здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував реквізити банківських карток іноземних громадян.

    Протиправну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «21-річний житель Київської області перебував на посаді керівника товариства з обмеженою відповідальністю, яке надає туристичні послуги. Фігурант для здійснення господарської діяльності орендував POS-термінал в одного із державних банків. Надалі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування чоловік підключив послугу «Еквайринг». Після цього, використовуючи платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ, він здійснив 138 незаконних банківських операцій. Вони проводилися без карт та без відома їх власників. Таким чином зловмисник привласнив 630 тисяч гривень державного банку», – йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці провели обшуки в автівках та за місцем мешкання підозрюваного. За результатами їх проведення поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.

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    Керівник столичної турфірми підозрюється у шахрайстві з банківськими картками іноземців
    Керівник столичної турфірми підозрюється у шахрайстві з банківськими картками іноземців
    Керівник столичної турфірми підозрюється у шахрайстві з банківськими картками іноземців

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

    Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал шахрайство банк Офіс Генерального прокурора
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    Керівник столичної турфірми підозрюється у шахрайстві з банківськими картками іноземців