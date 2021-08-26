Перед судом постане експосадовець Управління справами Апарату Верховної Ради

У червні екскерівнику Держбудкомбінату Управління справами Апарату Верховної Ради було повідомлено про підозру

Колишній керівник ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» підозрюється у розтраті державних коштів

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно екскерівника ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між директором державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд у смт Баришівка.

Однак, при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядник безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору підряду та проєктно-кошторисною документацією.

Вказані дії призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму близько 900 тис. грн, що підтверджується матеріалами слідства.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Печерського управління поліції в Києві за оперативного супроводу СБУ.