Підпал адмінбудівель у центрі Києва: поліція затримала нападника (фото)

Палію загрожує до десяти років ув'язнення

Столичні спецпризначенці затримали чоловіка, який сьогодні підпалив двері адмінбудівель на вулиці Інститутській та на вулиці Пилипа Орлика. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, близько 15:20 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері офісу омбудсмена на вулиці Інститутській та Верховного касаційного суду на вулиці Пилипа Орлика. У результаті виникло загоряння дверей цих будівель.

На місце виїхали правоохоронці та профільні служби. Загорання дверей ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Спецпризначенці оперативно затримали зловмисника. Він виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.

Наразі з ним проводяться усі необхідні першочергові слідчі дії.

За цим фактом слідчими Печерського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Раніше у соцмережі повідомили, що невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в офіс омбудсмена на вулиці Інститутській.