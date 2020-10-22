Після походу в супермаркет – до лікарів: у Києві охорона магазину побила чоловіка



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У столичному супермаркеті стався інцидент Фото ілюстративне

Охоронці супермаркету переплутали покупця з крадієм і жорстоко побили

У супермаркеті на столичній Оболоні охорона побила чоловіка, запідозривши його у крадіжці пачки масла.

Про це постраждалий киянин Юрій Солоха написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я зайшов купити молоко. Взяв молоко, підійшов на касу, оплатив і забрав решту. Мене за спиною покликали фразою «молодий чоловіче». Коли я повернувся, ззаду підбігли ще три людини і заламали мені руки, і один з цих людей зробив підсічку за ногу і штовхнули мене так, що я впав обличчям на підлогу. Один з цих людей присів біля мене з лівого боку і поклав мою ліву руку долонею вгору собі на коліно з погрозами зламати руку, якщо я буду чинити опір», — описав події автор посту.

Чоловіка звинуватили в тому, що він вкрав вершкове масло. Охоронці сказали, що у них є відео, яке доводить факт крадіжки.

Пізніше з'ясувалося, що охорона помилилася.

В Оболонському управлінні поліції Києва ТСН підтвердили факт побиття чоловіка охоронцями супермаркету і додали, що відкрили кримінальне провадження.

«Охоронці супермаркету затримали чоловіка, бо їм здалося, що він схожий на підозрюваного, який нещодавно здійснив крадіжку. Вони його затримали, застосувавши силу, а коли в кімнаті охорони подивилися відео, зрозуміли, що то різні люди, і відпустили його. Чоловік прийшов до поліції і написав заяву про побиття. Поліція відкрила провадження за статтею 125 КК України — це легкі тілесні ушкодження», — розповіла пресофіцерка Оболонського управління поліції Києва Діана Шутько.

Після походу в маркет чоловік довелося звертатися до лікарів швидкої допомоги. «Тепер ходжу з хворим носом, синцем над оком, розбитою бровою з гематомою і розсіченою губою. Ще більше дісталося лівій руці, в ліктьовій частині яку виламували через коліно», — розповів потерпілий.