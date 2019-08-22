Після резонансного вбивства обласний главк взявся за начальника Славутицької поліції



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Головне управління Нацполіції в Київській області

Призначено службове розслідування щодо «бездіяльності» Славутицької поліції

Керівництво поліції Київщини призначило службове розслідування щодо «бездіяльності» Славутицької поліції.

Зокрема, жителі міста Славутич вкрай стурбовані діями групи молодчиків, яка упродовж тривалого часу тримає в страху населений пункт, а поліція не реагує на свавілля порушників. Такі факти були озвучені у телепрограмі «Говорить Україна», яка була присвячена темі розслідування умисного вбивства жителя Славутича у липня цього року.

Щоб з’ясувати та перевірити усі факти, викладені у телевізійній програмі, керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування відносно начальника Славутицького відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

Службове розслідування проводитимуть працівники Головного управління спільно з інспекцією по особовому складу та співробітниками внутрішньої безпеки.

Як відомо, в місті Славутич 21 липня троє осіб під час бійки біля одного з місцевих барів нанесли молодому чоловіку ножове поранення, від якого він помер. Вказаних осіб було затримано та повідомлено про підозру. До суду було направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Славутицький суд 23 липня обрав двом особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а щодо третього підозрюваного – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288,15 тис. гривень.

Водночас, прокуратура не погодилася з таким запобіжним заходом щодо особи, який підозрюється в умисному вбивстві з хуліганських мотивів. На вказану ухвалу суду внесено апеляцію.

Наразі всі учасники злочину знаходяться під вартою, без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, чоловік, що загинув, – колишній військовослужбовець Юрій Булат.