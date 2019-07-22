На Київщині сталася бійка з різаниною: є жертва



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У затриманих виявлено і вилучено ніж та кастет Фото: Нацполіція

Підозрюваних у вбивстві жителя м. Славутич затримано

У неділю 21 липня, до світанку, біля одного з барів м. Славутич між місцевими жителями сталася бійка, в результаті якої один чоловік наніс удар ножем в область шиї іншому. Внаслідок отриманої травми, потерпілий загинув на місці події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У результаті проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що у вчиненні цього злочину ґрунтовно підозрюються троє місцевих жителів.

В ході оперативно-розшукових заходів вдалося встановити свідків події. Вони бачили, як троє чоловіків били потерпілого, а після – один з них наніс ножове поранення.

Після вчинення злочину вказані особи втекли з місця пригоди.

«За декілька годин працівникам поліції вдалося встановити місцезнаходження двох підозрюваних. В ході оперативно-розшукових заходів, вдалося встановити і місце перебування чоловіка, який, власне, наніс смертельне ножове поранення. Перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів», - розповіли в поліції.

Крім цього, під час проведення невідкладного обшуку автомобіля одного з затриманих було виявлено і вилучено ніж та кастет як речові докази у вчинені злочину. Їх буде направлено на експертизу.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. До суду направлено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв’язку з цим, відкрито кримінальне провадження за п.7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.