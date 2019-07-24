Вбивство у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу



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У Славутичі ударом ножем у шию вбили колишнього військовослужбовця Юрія Булата Фото: колаж РБК-Україна

Суд арештував підозрюваного з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. грн

У місті Славутич на Київщині чоловік, який підозрюється у навмисному вбивстві колишнього військовослужбовця, за рішенням суду може вийти під заставу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник поліції області Андрій Нєбитов.

Так, Славутицький суд 23 липня обрав запобіжний захід чоловікові, який підозрюється у навмисному вбивстві, – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288,15 тис. гривень.

Вбивство сталося у публічному місці, групою осіб з хуліганських мотивів. Стаття, за якою триває слідство, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство з хуліганських мотивів) ККУ передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Тепер, за рішенням суду, зловмисник після внесення застави матиме можливість вільно пересуватись по місту, впливати на свідків. А головне – наражати на небезпеку інших громадян.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 липня у м. Славутич. Між місцевими жителями трапилася бійка, в результаті один чоловік наніс удар ножем в область шиї іншому чоловіку – колишньому військовослужбовцю Юрію Булату.