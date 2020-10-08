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    Після сильної зливи в Києві нова біда: столицю накрив смог

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    Після сильних дощів у Києві туман - Після сильної зливи в Києві нова біда: столицю накрив смог
    Після сильних дощів у Києві туман
    Фото: Главком

    У Києві зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря

    Станом на ранок 8 жовтня Київ знаходиться на 35 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «помірна».

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індексом забруднення в Києві становить 66 при нормі у 50.

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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, рівень забруднення в Києві «помірний» та «нездоровий для чутливих груп». При цьому ситуація на околицях міста краща, ніж у центрі.


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    Як повідомлялося, після сильних дощів 7 жовтня на Київ опустився густий туман. Вночі та вранці 8 жовтня видимість становила до 500 м.

    екологія Київ повітря дощ
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