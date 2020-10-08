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    Суспільство

    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 8 жовтня

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    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 8 жовтня

    На Київщині сьогодні значний дощ

    На більшій частині території України сьогодні пройдуть дощі, температура вдень підніматиметься до 26 градусів тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За прогнозом синоптиків, в Україні, окрім східної та південно-східної частини, пройдуть дощі, подекуди з грозою, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині значні дощі.

    У південних, східних та центральних областях місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

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    Температура вночі 8-15°; вдень 17-26° тепла.

    На Київщині сьогодні значний дощ. Температура вночі 12-15°, вдень 17-19°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр дощ
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