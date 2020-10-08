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    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці

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    Столицю накрив густий туман - Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Столицю накрив густий туман
    Фото: Клуб корінного киянина Facebook

    Раніше синоптики попередили киян про густий туман

    На Київ опустився сильний туман. Раніше про це попереджали синоптики, заявляючи, що видимість становитиме не більше 500 метрів.

    Жителі столиці активно діляться знімками вечірнього туманного міста в соціальних мережах.

    Зокрема, низку кадрів опубліковано на сторінці «Клуб корінного киянина» в Facebook.

    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

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    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Туман у Києві: захопливі фото нічної столиці
    Фото: Клуб корінного киянина Facebook

    Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів.

    Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

    прогноз погоди Київ фотограф
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