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    Синоптики попередили про сильний туман у Києві

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    Синоптики попередили про сильний туман у Києві

    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий

    Погода у Києві сьогодні ввечері, 7 жовтня, і в четвер вранці, 8 жовтня, значно погіршитися. В столиці очікується сильний туман.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    Туман накриє столицю у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 8 жовтня. При цьому видимість становитиме до 500 метрів.

    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

    Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів.

    Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

    прогноз погоди Київ КМДА
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