Синоптики попередили про сильний туман у Києві
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтийПогода у Києві сьогодні ввечері, 7 жовтня, і в четвер вранці, 8 жовтня, значно погіршитися. В столиці очікується сильний туман.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Туман накриє столицю у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 8 жовтня. При цьому видимість становитиме до 500 метрів.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів.
Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.