Після турків за ремонт доріг у Києві візьмуться ще й азербайджанці

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фото: old.kyivcity.gov.ua Шляхопровід на проспекті Вацлава Гавела у Києві, який ремонтують вже другий рік

Азербайджанська компанія за 86 млн грн капітально відремонтує частину бульвару Вацлава Гавела

Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендера 25 травня повідомила про намір укласти угоду з азербайджанською «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» на капітальний ремонт дорожнього покриття бульвару Вацлава Гавела у Києві (на ділянці від вул. Академіка Стражеско до вул. Академіка Каблукова) загальною вартістю 86,35 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Підрядник повинен провести підготовчі роботи, розібрати трамвайні колії, демонтувати дорожні плити, опорні кільця і люки, провести земляні роботи.

Крім цього, планується встановлення трамвайних колій, зовнішнього освітлення, тротуарів, автобусних зупинок.

Гарантійний термін на гранітний бортовий камінь – 15 років, на асфальтобетонне покриття – 5 років.

Згідно з тендерною документацією, ремонтні роботи повинні тривати не більше 9 місяців.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Вестєвробуд» (Івано-Франківська область) з ціновою пропозицією більшою на 3 тис. грн.

У червні 2017 року «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» виграло тендер вартістю 96,3 млн грн на капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвара Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва. Роботи мають здати у травні 2018 року.

«Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» володіє Бабаєв Расим Галібіят огли. Компанія працює на ринках Узбекистану, Таджикистану, Україні та Грузії.

Як повідомляв «Главком», одеська ТОВ «Автомагістраль-Південь» виграла півмільярда гривень на реконструкцію столичної вулиці Академіка Туполєва і капітальний ремонт київської вулиці Заболотного.

Нагадаємо, що «Київавтодор» 23 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (Туреччина) капітальний ремонт проспекту Палладіна в Святошинському районі вартістю 418,50 млн грн.