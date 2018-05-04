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    Великий ремонт у Києві – ще один дорожній тендер на 318 млн грн дістався одеській фірмі

    Участь у торгах приймали три компанії
    Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендера 3 травня заявила про намір укласти договір з ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Одеса) на капітальний ремонт столичної вулиці Заболотного (від площі Одеської до буд. № 156 та у зворотньому напрямку) загальною вартістю 318,1 млн грн. Про це повідомляє
    • Сьогодні, 12:09
    • Розсилка
    <span>Фото: &laquo;Главком&raquo;</span>
    Фото: «Главком»

    Участь у торгах приймали три компанії

    Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендера 3 травня заявила про намір укласти договір з ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Одеса) на капітальний ремонт столичної вулиці Заболотного (від площі Одеської до буд. № 156 та у зворотньому напрямку) загальною вартістю 318,1 млн грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Передбачається, що після капремонту ширина магістральної вулиці збільшиться з 16,50 м – до 20,25 м. Також збільшиться площа тротуарів та з’явиться велосипедна доріжка.

    Усі ремонті роботи мають бути завершені протягом 9 місяців.

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    На тендер подалося чотири компанії: ТОВ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління «Підряд», ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл, ПП «Київшляхбуд» і ТОВ «Автомагістраль-Південь». Замовник не допустив до аукціону турецького підрядника через нібито неповну інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

    На аукціоні «Автомагістраль-Південь» знизив ціну на 1,6 млн грн. Решта учасників залишили свої пропозиції незмінними.

    За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Автомагістраль-Південь» створено 2006 року і належить двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Розмір статутного капіталу підприємства – 40 тис. грн.

    Починаючи з 2010 року, «Автомагістраль-Південь» виграв тендерів на понад 16 млрд грн.

    Як повідомляв «Главком», ТОВ «Автомагістраль-Південь» виграло тендер на реконструкцію вулиці Академіка Туполєва у Києві загальною вартістю 178,49 млн грн.

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