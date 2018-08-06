Пісочні замки, котики та бегемоти. На Оболоні пройшов Sand Fest (фото)



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Фото: kiev.informator.ua Фестиваль піску у Києві

Красу можна було побачити на пляжі в зоні відпочинку «Наталка»

У неділю, 5 липня, на одному з пляжів на Оболоні з'явилися незвичайні фігурки з піску. Люди будували не тільки замки, але і бегемотів, котиків, жуків і ящірок.

Красу можна було побачити на пляжі в зоні відпочинку «Наталка». Захід проходив не просто так, а у вигляді конкурсу а рамках фестивалю Sand Fest 2018.

Подібного роду фестиваль проходить в столиці вже вдруге. Але щороку фігурки виходять унікальні, незвичайні і дуже круті. Вся територія пляжу була схожа на «пісочний» мультфільм. Фест дуже порадував дітей, які відпочивали неподалік. Вони не могли натішитися новим «гостям», які оселилися на пляжі. До слова, фігурки не розмив навіть дощ.

Нагадаємо, в Києві не рекомендують купатися на всіх пляжах. На них для відпочиваючих вивісили «жовтий прапор».

Джерело: Інформатор