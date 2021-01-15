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    «Пив горілку, ром, коньяк». Києвом катався п’яний, як чіп, водій (фото)

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    Патрульні зупинили&nbsp;автомобіль KIA, за кермом якого був п'яний водій - «Пив горілку, ром, коньяк». Києвом катався п’яний, як чіп, водій (фото)
    Патрульні зупинили автомобіль KIA, за кермом якого був п'яний водій
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Перед поїздкою водій пив різні алкогольні напої та всіх пригадати не зміг

    Днями на вулиці Вадима Гетьмана в Києві патрульні поліцейські звернули увагу на автомобіль KIA, який постійно рухався хаотично смугами для руху.

    Патрульні зупинили керманича та одразу помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На вимогу інспекторів 44-річний чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат - 2,03 проміле алкоголю.

    Водій пояснив патрульним, що вживав перед поїздкою різні алкогольні напої та всіх пригадати не зміг. «Пив горілку, ром, коньяк, коктейлі», - пояснив він патрульним свій стан.

    На чоловіка патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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    «Пив горілку, ром, коньяк». Києвом катався п’яний, як чіп, водій (фото)
    «Пив горілку, ром, коньяк». Києвом катався п’яний, як чіп, водій (фото)
    «Пив горілку, ром, коньяк». Києвом катався п’яний, як чіп, водій (фото)

    Як повідомлялося, 14 січня у селі Софіївська Борщагівка п'яний водій автівки Ford виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 36-річна жінка померла на місці події.

    Теги: Національна поліція України Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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