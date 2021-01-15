Під Києвом п’яний водій збив на смерть жінку

Ford на узбіччі скоїв наїзд на пішохода

Поліцейські Київщини затримали нетверезого водія

14 січня у селі Софіївська Борщагівка водій автівки Ford виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 36-річна жінка померла на місці події.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці аварії працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, а також працівники Слідчого управління поліції Київщини.

Під час медичного освідування встановлено, що вміст алкоголю в крові водія на момент ДТП становив 0,85 проміле.

Працівники поліції затримали 47-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Також вилучили транспортний засіб, який поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, за добу 14 січня через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.