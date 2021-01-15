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    Під Києвом п’яний водій збив на смерть жінку

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    Ford на узбіччі скоїв наїзд на пішохода - Під Києвом п’яний водій збив на смерть жінку
    Ford на узбіччі скоїв наїзд на пішохода
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Київщини затримали нетверезого водія

    14 січня у селі Софіївська Борщагівка водій автівки Ford виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 36-річна жінка померла на місці події.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці аварії працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, а також працівники Слідчого управління поліції Київщини.

    Під час медичного освідування встановлено, що вміст алкоголю в крові водія на момент ДТП становив 0,85 проміле.

    Працівники поліції затримали 47-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    Також вилучили транспортний засіб, який поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Як повідомлялося, за добу 14 січня через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.

    Теги: ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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