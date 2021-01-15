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    Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви

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    На дорозі під Кагарликом дві автівки вилетіли в кювет - Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви
    На дорозі під Кагарликом дві автівки вилетіли в кювет
    Фото: Київ оперативний

    У результаті ДТП загинули дві людини

    За минулу добу, 14 січня, через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це УНН повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київської області.

    «За вчора (на Київщині. – Ред.) сталося 43 ДТП, з них 4 ДТП – з травмованими, 3 особи отримали травми та 2 людини загинули», – повідомили патрульні.

    Зокрема, на дорозі під Кагарликом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Після зіткнення автівки вилетіли з дороги в кювет. Одна з них перекинулась.

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    Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви
    Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви
    Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви
    Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви
    Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви

    Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод

    Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

    Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП дороги водій Київщина снігопад
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