Наслідки негоди: на Київщині за добу понад 40 ДТП, є жертви

На дорозі під Кагарликом дві автівки вилетіли в кювет

У результаті ДТП загинули дві людини

За минулу добу, 14 січня, через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це УНН повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київської області.

«За вчора (на Київщині. – Ред.) сталося 43 ДТП, з них 4 ДТП – з травмованими, 3 особи отримали травми та 2 людини загинули», – повідомили патрульні.

Зокрема, на дорозі під Кагарликом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Після зіткнення автівки вилетіли з дороги в кювет. Одна з них перекинулась.

Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.

Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.