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    Біля метро «Чернігівська» таксист вилетів на трамвайні колії та застряг на відбійнику (фото)

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    Автомобіль наскочив на відбійник&nbsp; - Біля метро «Чернігівська» таксист вилетів на трамвайні колії та застряг на відбійнику (фото)
    Автомобіль наскочив на відбійник 
    Фото: Київ оперативний

    Машину зняли з відбійника за допомогою спецтехніки

    У четвер, 14 січня, ввечері поблизу станції метро «Чернігівська» сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

    Рух трамваїв було заблоковано.

    Свідки повідомили, що за допомогою спецтехніки машину вдалося зняли з відбійника. 

    Водій не постраждав, його забрала поліція.

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    Біля метро «Чернігівська» таксист вилетів на трамвайні колії та застряг на відбійнику (фото)
    Біля метро «Чернігівська» таксист вилетів на трамвайні колії та застряг на відбійнику (фото)

    Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод

    Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.

    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль
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