Біля метро «Чернігівська» таксист вилетів на трамвайні колії та застряг на відбійнику (фото)

Машину зняли з відбійника за допомогою спецтехніки

У четвер, 14 січня, ввечері поблизу станції метро «Чернігівська» сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

Рух трамваїв було заблоковано.

Свідки повідомили, що за допомогою спецтехніки машину вдалося зняли з відбійника.

Водій не постраждав, його забрала поліція.

Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.

Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.