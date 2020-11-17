Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)

Протиожеледні засоби наносили на мости й шляхопроводи

У столиці розпочалась превентивна обробка доріг протиожеледними засобами.

Для обробки вулиць задіяно близько 50 одиниць спецтехніки, у тому числі машини для нанесення рідких хлоридів. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У першу чергу, протиожеледні засоби наносили на мости й шляхопроводи. Також оброблено соляними розчинами підйоми, спуски і дороги з бруківкою.

Завдяки рідким хлоридам, сніг розтає, ожеледиця не утворюється.

У Київавтодорі зазначили, що саме таку технологію застосовують в Австрії, Німеччині.

«Техніка уже чергує на вихідних позиціях у місті, али якомога оперативніше розпочати прибирання вулиць», - додали автодорівці.

Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

Сьогодні в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.