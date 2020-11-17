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    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)

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    Дорожники поливають вулиці Києва рідкими хлоридами - Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Дорожники поливають вулиці Києва рідкими хлоридами
    Фото: Київавтодор

    Протиожеледні засоби наносили на мости й шляхопроводи

    У столиці розпочалась превентивна обробка доріг протиожеледними засобами.

    Для обробки вулиць задіяно близько 50 одиниць спецтехніки, у тому числі машини для нанесення рідких хлоридів. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    У першу чергу, протиожеледні засоби наносили на мости й шляхопроводи. Також оброблено соляними розчинами підйоми, спуски і дороги з бруківкою.

    Завдяки рідким хлоридам, сніг розтає, ожеледиця не утворюється.

    У Київавтодорі зазначили, що саме таку технологію застосовують в Австрії, Німеччині.

    «Техніка уже чергує на вихідних позиціях у місті, али якомога оперативніше розпочати прибирання вулиць», - додали автодорівці.

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    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)
    Пів сотні одиниць спецтехніки поливають дороги Києва соляними розчинами (фото)

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Сьогодні в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад повітря
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