У Києві вдарили перші морози

У Києві температура повітря знизилась до мінусових позначок

У столиці безморозний період тривав 215 днів

17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

Фахівці зазначили, що середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 18 жовтня, а тривалість безморозного періоду складає 188 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

«Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок буде, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 26 листопада», - додали кліматологи.

Нагадаємо, у вівторок у Києві очікується перший сніг. Опади у вигляді мокрого снігу розпочнуться увечері 17 листопада і триватимуть до ранку 18 листопада.

У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°.

На дорогах в Україні очікується ожеледиця.