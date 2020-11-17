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    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)

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    Перший сніг випав у Києві 17 листопада - У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    Перший сніг випав у Києві 17 листопада
    Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

    МІсто може одночасно залучити для прибирання вулиць від снігу 544 одиниці спецтехніки

    Сьогодні, 17 листопада, в Києві випав перший сніг. У столиці морозно, наразі температура повітря нижче -1°C.

    Синоптики прогнозували, що опади у вигляді мокрого снігу розпочнуться у вівторок увечері і триватимуть до ранку 18 листопада.

    Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

    Сніг лежить на дахах будівель, а на дорогах тане
    Сніг лежить на дахах будівель, а на дорогах тане

    Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

    Кличко також оприлюднив відео про те, як уже чергують дорожні служби.

    «Ми можемо одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки. Крім того, на випадок тривалих снігопадів і надзвичайних ситуацій «Київавтодор» уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій», - повідомив Кличко. 

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    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)
    У Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео)

    Він зазначив, що фахівці «Киїавтодору» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

    Як повідомлялося, 17 листопада у всіх західних, а також в деяких центральних, південних та східних областях очікуються опади, місцями сніг.

    У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°. 

    На дорогах в Україні очікується ожеледиця.

    Теги: Віталій Кличко Київ дороги Київавтодор снігопад повітря
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