У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця

У столиці морозно та йде мокрий сніг

Синоптики попереджають, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.

Небезпечне явище прогнозується до кінця доби 17 листопада та протягом доби 18 листопада.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У ДСНС наголосили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

Сьогодні в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

Фахівці «Киїавтодору» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.