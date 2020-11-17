У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
У столиці морозно та йде мокрий сніг
Синоптики попереджають, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.
Небезпечне явище прогнозується до кінця доби 17 листопада та протягом доби 18 листопада.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
У ДСНС наголосили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.
Сьогодні в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.
Фахівці «Киїавтодору» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.