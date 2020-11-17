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    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця

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    Мокрий сніг і мороз утворюватимуть ожеледь - У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    Мокрий сніг і мороз утворюватимуть ожеледь
    Фото з відкритих джерел

    У столиці морозно та йде мокрий сніг

    Синоптики попереджають, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.

    Небезпечне явище прогнозується до кінця доби 17 листопада та протягом доби 18 листопада.

    Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    У ДСНС наголосили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Сьогодні в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

    Фахівці «Киїавтодору» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

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    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

    Теги: снігопад
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