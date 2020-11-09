План із осіннього призову в Києві виконано на 40%

Близько половини призовників пішли до війська за власним бажанням

Найбільше юнаків призвано в Дарницькому та Оболонському районах столиці

Станом на кінець минулого тижня в Києві до війська призвано 222 особи – це 40% запланованого. Про це виданню АрміяInform повідомив заступник військового комісара Київського міського комісаріату Олексій Юрчук.

За його словами, призов триває згідно із затвердженими планами відправок. Найбільше юнаків призвано в Дарницькому та Оболонському районах столиці.

«Нині серед усіх призовників близько 50% – це хлопці 18-19 років, які пішли до війська за власним бажанням», – зауважив Юрчук.

Приблизно кожен третій зі столичних призовників, уже відправлених у військо під час цьогорічного осіннього призову, мають вищу освіту.

Нагадаємо, що відповідно до указу президента України з 1 жовтня 2020 року розпочався призов громадян України на строкову військову службу.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів про затверджену чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, завдання для Києва на осінній призов становить 547 осіб. З них до ЗСУ підуть 338 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту – 20, Національну гвардію України – 172, Державну прикордонну службу – 17 осіб.

Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.