  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    План із осіннього призову в Києві виконано на 40%

    • Розсилка
    Близько половини призовників пішли до війська за власним бажанням - План із осіннього призову в Києві виконано на 40%
    Близько половини призовників пішли до війська за власним бажанням
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше юнаків призвано в Дарницькому та Оболонському районах столиці

    Станом на кінець минулого тижня в Києві до війська призвано 222 особи – це 40% запланованого. Про це виданню АрміяInform повідомив заступник військового комісара Київського міського комісаріату Олексій Юрчук.

    За його словами, призов триває згідно із затвердженими планами відправок. Найбільше юнаків призвано в Дарницькому та Оболонському районах столиці.

    «Нині серед усіх призовників близько 50% – це хлопці 18-19 років, які пішли до війська за власним бажанням», – зауважив Юрчук.

    Приблизно кожен третій зі столичних призовників, уже відправлених у військо під час цьогорічного осіннього призову, мають вищу освіту.

    Нагадаємо, що відповідно до указу президента України з 1 жовтня 2020 року розпочався призов громадян України на строкову військову службу.

    Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів про затверджену чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, завдання для Києва на осінній призов становить 547 осіб. З них до ЗСУ підуть 338 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту – 20, Національну гвардію України – 172, Державну прикордонну службу – 17 осіб.

    Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

    Київ призов до армії військомат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies