Міноборони: план з осіннього призову вже виконано на 40%



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Призов в армію розпочався 1 жовтня

До Збройних сил України призвано 3959 осіб

Станом на 26 жовтня на строкову службу в армію призвали 5406 осіб. Це 40% від запланованого обсягу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З цього обсягу до Збройних сил України призвано 3959 осіб, до інших військових формувань – 1447 юнаків.

За словами начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Дмитра Вастьянова, призов триває згідно з затвердженими планами.

Він також нагадав, що під час весняного призову у зв'язку з відсутністю транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом.

Призов в армію розпочався 1 жовтня.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

Раніше Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

Додамо, що Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

Раніше Хомчак розповів про реформу Збройних сил України.

Як відомо, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.