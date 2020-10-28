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    Події в Україні

    Міноборони: план з осіннього призову вже виконано на 40%

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    <p>Призов в армію розпочався 1 жовтня</p> - Міноборони: план з осіннього призову вже виконано на 40%

    Призов в армію розпочався 1 жовтня

    До Збройних сил України призвано 3959 осіб

    Станом на 26 жовтня на строкову службу в армію призвали 5406 осіб. Це 40% від запланованого обсягу.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    З цього обсягу до Збройних сил України призвано 3959 осіб, до інших військових формувань – 1447 юнаків.

    За словами начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Дмитра Вастьянова, призов триває згідно з затвердженими планами.

    Він також нагадав, що під час весняного призову у зв'язку з відсутністю транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом.

    Призов в армію розпочався 1 жовтня.

    Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

    Раніше Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

    Додамо, що Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

    Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

    Раніше Хомчак розповів про реформу Збройних сил України.

    Як відомо, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.

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