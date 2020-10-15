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    Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов до армії

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    У перспективі в ЗСУ є бачення відмовитися від призову - Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов до армії
    У перспективі в ЗСУ є бачення відмовитися від призову

    За словами Хомчака, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву

    Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».

    За словами Хомчака, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

    «У перспективі в нас є бачення відмовитися від призову, але це може бути тільки тоді, коли в нас буде налагоджена система підготовки резерву. Ми маємо створити таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому міг мінімально вміти захистити його», – вважає головнокомандувач ЗСУ.

    Генерал-полковник пояснив, що створення такої системи займе тривалий час.

    «Такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності. Коли громадянин вміє стріляти, знає медицину, інженерні питання, які йому потрібні, і якщо завтра йому скажуть «стати на захист Батьківщини», то він знає, що може це», – підсумував Хомчак.

    До слова, Хомчак розповів про реформу Збройних сил України.

    Як відомо, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.

    ЗСУ Міноборони призов до армії військові Україна Руслан Хомчак
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