Платіжки за тепло й гарячу воду ростуть: «Київтеплоенерго» дає пояснення

Суми у платіжках за опалення й гарячу воду зросли приблизно на 30% у порівнянні з минулим роком

У січні 2020 року відбулося зростання тарифів практично на всі комунальні послуги. В середньому платіжки киян збільшилися на 1000 грн.

Зокрема, рік тому за опалення квартири площею 50 кв. м власники платили 1200-1300 грн, максимум - 1500 грн. Цього року в платіжках стоять суми 1800-2000 грн.

При цьому тариф на опалення в Києві відповідає рівню річної давності - 1654,71 грн за 1 Гкал, але в рік тому діяла постанова попереднього Кабміну про перерахунок. В результаті, раніше кияни платили в середньому на 30% менше.

Директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін проводить онлайн-брифінг щодо нарахувань за опалення і гарячу воду за січень.

Зокрема, він інформує:

які фактори вплинули на суми у платіжках за тепло, спожите у січні;

які принципи нарахувань у будинках зі встановленими лічильниками і без них;

як забезпечується прозорість обліку тепла та нарахувань;

як кияни можуть долучитися до контролю нарахувань за тепло.

Нагадаємо, 9 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України. Сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.