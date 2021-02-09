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    Доба без опалення: будинкам на Печерську повернули тепло

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    Ліквідовано&nbsp;пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській - Доба без опалення: будинкам на Печерську повернули тепло
    Ліквідовано пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській
    Фото: Київтеплоенерго

    Через аварію 8 лютого послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання було припинено у 86 житлових будинків на Печерську

    У понеділок, 8 лютого, о 20:20 аварійна бригада завершила ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на вулиці Лаврській, 13.

    Тоді ж розпочалось заповнення системи теплоносієм та відновлення теплопостачання будинків. Опівночі система була повністю заповнена. А станом на 6 ранку теплопостачання було відновлено до 100% будинків. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

    Нагадаємо, що експлуатаційне пошкодження тепломережі на Лаврській виявили вчора близько 2 години ночі. Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання було припинено до 86 житлових будинків.

    Також без опалення залишились навчальні заклади, що знаходяться у цьому мікрорайоні. Як стало відомо «Главкому», адміністрації дитячих садочків до 7 години ранку повідомили батьків про аварію та відсутність опалення і попросили залишити дітей вдома.

    Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому.

    У Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

    У кінці січня 2021 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Києву три аварійно-ремонтних автомобілі та одну пересувну діагностичну лабораторію для оперативного виявлення та усунення аварій на тепломережах міста. 

    Обсяг робіт, який здійснюють передані автомобілі, дозволить «Київтеплоенерго» відновлювати теплопостачання для споживачів у середньому на 2,5 години швидше, тим самим скорочуючи час відключень, зменшуючи втрати, експлуатаційні витрати та покращуючи якість послуг з теплопостачання.

    Теги: Київ опалення аварія будинок Київтеплоенерго
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