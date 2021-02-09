До кінця опалювального сезону тарифи не зростуть: уряд підписав меморандум

Підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж поточного опалювального періоду

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні. Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою», - написав прем’єр.

Він додав, що це «один із восьми кроків нашої команди щодо розв'язання тарифного питання».

Раніше прем’єр звітував про те, що уряду «вдалось досягти певного консенсусу із владою на місцях, найближчим часом відбудеться його підписання».

У Мінрегіоні повідомили, що меморандум укладено між Кабміном в особі міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренко, а також Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг, «Нафтогазом» і мерами українських міст.

Зазначається, що рішення підтримали всі міські голови.

Меморандум також передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсації різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованої в тарифах за тепло.

Також, «Нафтогаз України» до 1 вересня 2021 року запровадить довгострокові цінові пропозицій для забезпечення сталого рівня цін на газ для підприємств теплопостачання. «Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років», - додають у Мінрегіоні.