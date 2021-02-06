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    Економіка та фінанси

    Українцям знову підвищать тарифи на електрику: якими будуть платіжки

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    Українцям знову підвищать тарифи на електрику: якими будуть платіжки

    Електроенергія може подорожчати майже в два рази для тих, хто використовує більше 300 кВт/год на місяць

    Українців вже в квітні чекає чергове підвищення тарифів на електроенергію. Про це повідомляє Обозреватель.

    За інформацією джерел в уряді, один із сценаріїв підвищення тарифів на електроенергію передбачає підвищення тарифів майже у два рази для тих, хто використовує більше 300 кВт/год на місяць.

    «Спочатку йшлося і про те, щоб приблизно до 2 грн підвищити загальний тариф. Зараз є побоювання, що буде після 15 числа, коли отримають платіжки за січень. Ніхто не розраховував на таку реакцію, на відміну пільгового тарифу. Є цілком обґрунтовані підозри, що і Росія підігрівала ідею «тарифних майданів». Зараз всі сили кинуті, щоб нормалізувати ситуацію», – прокоментувало ситуацію джерело в уряді.

    За словами глави комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олега Попенко, з 1 квітня тариф на перші 300 кВт / год міняти не будуть, а за кожен наступний доведеться платити вже 3,42 грн. Він зазначив, що на українців хочуть перекласти борги по зеленим тарифами, які зараз накопичилися вже в розмірі 15-20 мільярдів гривень.

    Велика частина сімей подорожчання електроенергії на собі істотно не відчує.

    Так, якщо сім'я живе в багатоквартирному будинку і використовує більше 100 кВт/год світла, то суми в платіжках виростуть на 78 гривень. Найзначніше перший етап подорожчання вдарив по власникам електричних котлів: їх платежі будуть на кілька тисяч більше. Наприклад, якщо в місяць на опалення витрачати 1000 кВт/год, то за старим тарифом потрібно було заплатити 900 грн, а за новими – вже 1680 грн. Сім'я, яка використовувала електроенергію на опалення великого будинку і витрачала 3000 кВт/год, раніше платила 2700 грн, а зараз заплатить вже 5040. Тобто суми в платіжках виростуть на 2340 грн. Після другого етапу подорожчання при споживанні 1000 кВт/год доведеться заплатити вже 2898 грн, а при споживанні 3000 кВт/год - 9,7 тисяч. В Україні електричними котлами опалюють будинки близько 400 тисяч сімей.

     Читайте також: Нова пільга на електроопалення: хто має право і як отримати
    Теги: тарифи електроенергія опалення
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