Побиття водія охоронцем київської лікарні. Медзаклад озвучив свою версію

Поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на території Олександрівської лікарні в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 6 грудня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на території лікарні на вулиці Шовковичній виник конфлікт між охоронцем медичної установи та чоловіком. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

По прибуттю до правоохоронців звернувся потерпілий, 1982 року народження, та повідомив, що під час раптово виниклого конфлікту біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ. На місті події поліцейські встановили особу працівника лікарні. Ним виявився киянин, 1971 року народження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеонагляду.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Триває досудове розслідування.

Водночас, адміністрація Олександрівської лікарні озвучили свою версію події.

У лікарні зазначили, що під час інциденту постраждав охоронець закладу.

За даними мед закладу, охоронець запропонував водію не заїжджати на територію лікарні, а залишити авто на спеціально відведеному паркомайданчику, що розташований поряд із постом охорони.

«Така відповідь обурила водія – і він почав усіляко ображати охоронника, погрожувати тим, що він є помічником депутата, та вимагати пропустити його авто. Отримавши повторну відмову, водій вийшов зі свого авто, схопився за металевий стілець, який стояв поруч, та кинув його в охоронця. У подальшому водій наніс удари охороннику в область паху та в голову. З метою самооборони охоронець застосував слізогінний газ, що ще більше обурило водія, та він знову вдарив охоронця. Камери відеоспостереження на місці інциденту відсутні, проте є свідки, які розповіли про події, викладені вище, та готові дати показання працівникам поліції», – зазначає адміністрація лікарні.

Наразі охоронець закладу перебуває на лікуванні через важкість стану та у зв’язку з численними забоями м’яких тканин та внутрішніх органів.

Раніше повідомлялося, що охоронець Олександрівської лікарні побив металевою трубою водія авто, який разом зі своєю супутницею заїхав на територію медустанови. Потерпілим виявився приватний адвокат Дмитро Калько.